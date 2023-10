Samstag, 28 Oktober 2023 | 43.301

quod licet iovis non licet bovis ...

oder umgekehrt oder so ...

Richard David Precht ist auf Grund erhobener Vorwürfe zurückgetreten ...

das war sicher falsch ...



die SPD macht trotz viel massiverer Vorwürfe immer weiter ...

das ist sicher noch falscher ...



es ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ...



daß eine Partei ... die nicht in der Lage ist ... ihr Verhältnis zu Gerhard Schröder zu klären ...

kaum in der Lage sein kann ... ihr Verhältnis zu Wladimir Wladmirowitsch Putin zu klären ...



trotz und alledem aber unverdrossen hierzulande vorgibt ...

die bestimmende entscheidende politische Verantwortung tragen zu können ...



Tatsache ist ... daß einem das Hemd näher ist als die Jacke ...

das schließt aber nicht aus ...



daß mans auch mal ohne Hemd probiert ...

das soll sogar mutig und attraktiver wenn nicht richtig sexy sein ...



aber mit dem Mut ist das so eine Sache ...

vor allem wenn man schon am limit ist ... am Mute der Verzweiflung ...







