Samstag, 28 Oktober 2023 | 43.301

es ist nunmal so … man schlägt die Zeitung auf (…) …

und schon liest hört sieht man was von der ‘Letzten’ Generation ...



das ist gewissermaßen die negative Variante …

zumindest für diejenigen die unmittelbar davon betroffen sind bzw daran leiden …



es gibt aber auch positive Varianten …

beispielsweise ein Unternehmen namens Atlas Copco Vacuum Technique …



das stellt unter anderem unverdrossen optimistisch zuversichtlich Vakuumpumpen her …

der ‘Nächsten’ Generation ...



man kann ja auch nicht einfach so sagen … die Letzte Generation sei ein Rückschritt …

die Atlas-Modelle sind jedenfalls ein Fortschritt …



setzen ganz neue Maßstäbe in puncto Leistung / Effizienz / Zuverlässigkeit ...

Energieverbrauch / Performance / generelle Produktqualität ...



die Ingenieure / Entwickler / Fachleute des Unternehmens haben erkannt und akzeptiert ….

daß jeder Tag ein neuer Tag ist …



daß sich entsprechend die Anforderungen unter anderem der Fertigungsindustrie ständig wandeln …

und daß man da mit-halten muß … wenn man nicht den ganzen Betrieb auf-halten will ...



auch insoweit ist das also ein Gegenentwurf zum Verhalten der ‘Letzten’ Generation …

die zur Zeit zumindest nicht nur stehen bleibt sondern ihren Stillstand sogar noch festklebt ...



es sieht aber ganz so aus als sei das Festkleben der Klimakleber ...

nur eine spezielle Steigerung des Bemühens und Verhaltens der Politiker …



oder soll man hier ahnungsvoll schon sagen der ‘Letzten Politiker’ (???) ...

denn lange kann das ja nicht mehr so weitergehen mit unserer aktuellen Führungsriege …



die sich zwar nicht auf den Straßen … dafür umso mehr an ihren Sesseln festklebt ...

denn seit Helmut Kohl wirkt ja auch die Politik wie festgeklebt …



natürlich gehts da auch ständig weiter … aber es geht nichts wirklich voran …

das ist ein Unterschied (!!!) …



da kam pro forma die so genannte Wieder-Vereinigung ...

aber bei Licht betrachtet ... ist die traditionelle alte ‘Einheit’ bis heute nicht erreicht …



sondern allenfalls eine unverbindliche neue Einheit … aber ohne den geringsten Fortschritt !!!

auch hier zeigt also das Unternehmen ‘Atlas Technique’ daß es auch anders geht …



Marketing Managerin Pamela Cateland weist nicht ohne Stolz darauf hin …

daß man bei der Weiterentwicklung der Produkte immer zwei Schwerpunkte im Auge hat …



ohne nun gleich wieder Hannah Arendt zitieren zu wollen …

daß zur Wahrheit immer Zweie gehören …



die technische Verbesserung der Produkte an und für sich ...

sowie den Mehrwert an Nutzen für Anwender / Kunden / Verbraucher ...



auch das läuft in der Politik praktisch genau umgekehrt …

da werden halbwegs funktionierende Abläufe im ‘Verkehr’ (…)



ebenso einfach wie rücksichtslos über den Haufen geschmissen ...

weil sie nicht mehr ins ideologische Programm der Akteure passen …



ohne die geringste Rücksicht darauf … daß man damit den Nutzen einschränkt / beseitigt …

für Gesellschaft und Wirtschaft bzw Volk und Staat ...



welchen Zeiten wir entgegen gehen ist eine Frage des Lichts … Düster oder Heller …

bei der Macht gehts um Druck … teils Über teils Unter … manchmal sogar Vakuum ...



denn nach Lage der Dinge ist damit zu rechnen …

daß Rußland sich demnächst nicht nur Finnland sondern auch den Rest von Europa einverleibt ...



und zwar im Handstreich ...

den Fehler wie bei der Ukra-ine werden die Russen nicht zweimal machen ...



und daß die so genannte Freie Welt darauf keine Antwort findet …

liegt an mehr als einfach nur einem Vakuum … an Geist … das ist eine ganz neue Dimension ...



und das im Lande von Kant / Voltaire / Newton … Wolff / Montesquieu / Locke …

um nur andeutungsweise einige Namen zu nennen ...



das führt wiederum zu der Erkenntnis … es ist nie zu spät und selten zu früh …

das funktioniert aber nur en detail und nicht en gros …



was wiederum zu unserer Verfassung führt … womit sich der Kreis schließt ...

denn da heißt es … ‘Einer’ muß bestimmen und bereit sein die Verantwortung zu tragen’ ...



er muß das einfach nur wollen … diesen ersten Schritt zu machen …

mit dem der Weg beginnt … der das Ziel ist ...



statt dessen wird ständig ebenso hartnäckig wie sinnlos versucht …

das Pferd von hinten also vom Ziel her aufzuzäumen … ein Ding der Unmöglichkeit !!! !!!



und was unmöglich ist … darf man weder verlangen noch unternehmen …

das ist bei uns geltendes Recht … das steht ausdrücklich im Gesetz ...



nach wie vor biete ich an … die entsprechende Orientierung zu vermitteln …

als Mentor bzw Coach ...







