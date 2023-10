Donnerstag, 26 Oktober 2023 | 43.299

Der Bundeskanzler ...

unser Geschäftsführer ...

Lieber Olaf Scholz … lieber Bundeskanzler …

‘der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik’ ...



nach einer Geschäfts-ordnung …

die vom Bundespräsidenten genehmigt wird ...



die Gesetze werden vom Bundestag gemacht …

die wiederum vom Bundesrat genehmigt werden ...



und daß das alles einigermaßen verfassungsgemäß ist …

soll vom Bundesverfassungsgericht geprüft und ggfls genehmigt werden ...



in der Spitze sind das also fünf (5) Akteure wmd … an sich also Geschäftsführer ...

die dieses ‘Geschäft’ / diesen (Staats)Betrieb Bundesrepublik Deutschland betreiben ...



bildlich gesprochen … aber durchaus nicht im übertragenen Sinne …

sondern regelrecht / real / de facto … liegt dieser Berieb in Trümmern ...



weil er die Interessen seiner ‘Gläubiger’ bzw Inhaber bzw also des Volkes …

nicht nur nicht mehr wahrnehmen kann … sondern sie ganz konkret maßlos schädigt !!!



es gab Zeiten … da wurden Geschäfte nicht in riesigen Glaspalästen betrieben …

geschweige in sowas Fernem, wenn nicht Abstraktem wie dem Internet …



sondern auf ganz normalen Tischen im Freien …

für die sich der italienische Begriff ‘banca’ durchgesetzt hatte ...



und wenn sich jemand als unfähig erwies … sein Geschäft ordentlich zu betreiben …

dann wurde sein Tisch zerstört bzw kaputt gemacht ...



was wiederum zu dem Begriff 'banca rotta' führte …

wofür sich im Deutschen dann der Begriff ‘Bankrott’ einbürgerte …



nach Lage der Dinge kann objektiv kein Zweifel daran bestehen …

daß Sie sich selbst und bzw das deutsche Volk vorsätzlich in diese Lage gebracht haben ...



und wir es mit einem geradezu klassischen betrügerischen Bankrott zu tun haben ...

für den … um wieder auf unsere Verfassung zu kommen … Sie die Verantwortung tragen…



es macht sicher keinen Sinn … Sie deswegen vor das Bundesverfassungsgericht zu zitieren …

weil das Bundesverfassungsgericht ja selbst betroffen / Gehilfe / Mittäter / Täter ist (s.o.)…



nach wie vor und erneut biete ich Ihnen … Sie auf den Ausweg zu führen …

auf den Weg … der das Ziel ist … die Herstellung verfassungsmäßiger Ordnung ...







