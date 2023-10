Dienstag, 24 Oktober 2023 | 43.297

Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen ...

weil ich glaube ... es geht nicht anders ...

mein Leben zwischen zwei entscheidenden Sätzen …

meines Vaters und meines Sohnes …



nach dem Abitur am Wilhelmsgymnasium in Kassel wollte ich eigentlich in Berlin Musik studieren

da sagte mein Vater …



Junge … sagte er / das sagte er immer wenns wichtig wurde / lebbenslang …

Du bist völlig frei / selbständig / unabhängig ...



- ich hatte damals Konzertreife auf zwei Instrumenten und verdiente mein eigenes Geld ...

hatte ein Auto / eine heiratsfähige Freundin / einen vorgezeichneten Plan für die Zukunft -



... ‘Du kannst selbstverständlich studieren was wie wo Du willst …

aber … wenn Du Jura studierst dann bezahle ich Dir das …’



und da habe ich gedacht … da wäre ich ja blöd … wenn ich das nicht annehmen würde …

Musik studieren kann ich dann immer noch …



und habe angefangen … in Marburg / Frankfurt / und anderswo Jura zu studieren …

was mich bis nach Princeton gebracht hat …



hinfort bestimmte also das Recht mein Leben … schließlich speziell das Verfassungsrecht …

und am glücklichsten bin ich heutzutage ..



wenn ich in Karlsruhe die Luft des Bundesverfassungsgerichts atme ...

und im Interesse der Völker an dem Thema ‘Menschenrechte’ arbeite ...



bzw an meiner Publikation ‘Die Politische Bühne’ ...

‘Zeitschrift für Verfassung und Politik’ ...



und in der Hoffnung … das Bundesverfassungsgericht noch davon überzeugen zu können …

daß man vor lauter Bäumen nicht den Wald übersehen darf …



bzw … vor lauter Gesetzen das Recht !!!

und auch die Hoffnung ist bekanntlich nicht unsterblich … aber wenn schon … sie stirbt zuletzt



es versteht sich von selbst … daß mein Leben dann ganz anders verlief …

als damals nach dem Abitur geplant …



ich habe zwar später dann tatsächlich nochmal Gesang studiert und ca 10 Jahre ausgeübt ...

so nebenher ... aber auch das war und blieb eine Episode ...



und neulich … um auf den Anfang zurück zu kommen … sagte mein Sohn zu mir …

als ich wiedermal glaubte …



ich könnte aus dem reichen Schatz meiner Erfahrungen ...

etwas beitragen zur Lösung wie soll ich sagen der für ihn offenen Fragen ...



Eugen sagte er … meine Kinder pflegen einen ungezwungenen Umgang mit ihrem Vater …

... ‘am bestens ists … Du machst Dein Ding und ich mach meins’ ...



es sieht so aus … als hätte ich alles richtig gemacht … zumindest bisher …

was mich etwas tröstet bei dem Gedanken daran …



was ich eventuell dann doch nicht richtig gemacht haben könnte ...

ist … daß bekanntlich der Weg das Ziel ist …



und nicht irgend welche Pläne … die man im Laufe des Lebens macht …

die das Lebens selbst dann aber einfach über den Haufen wirft …



und auf diesem Weg bin ich ja noch …

und noch ist auch nicht aller Tage Abend …



womit wir wieder bei der Hoffnung wären … oder ???

ich glaube … eher nicht …



Hoffnung ist sicher eine leben-spendende Kraft …

aber ‘gehen’ muß man dann schon selbst …



also … auf gehts ...

Euer Eugen ...







