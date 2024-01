Freitag, 26 Januar 2024 | 04.026

Die Rechte der Menschen und ... die so genannte Schuldenbremse ...

es gibt ja nichts was es nicht gibt …

soweit nicht überhaupt … ‘alles schon mal dagewesen’ …



so sind die Verfassungsstrategen vieler Länder inzwischen …

dem Beispiel der Schweiz folgend … darauf gekommen …



daß ein Staat nicht beliebig viel Kredit aufnehmen darf …

sondern bestimmte Verschuldungsgrenzen einzuhalten sind ...



bzw bei verzeihlicher und überschaubarer Verletzung dieser Vorgaben …

dies unverzüglich wieder auszugleichen und zurückzuführen ist …



die Schuldenbremse ist natürlich immerhin etwas und zeigt …

daß das Problem erkannt ist …



viel wichtiger als eine Schuden-bremse wäre jedoch …

Regierung und Parlament und vor allem auch dem Bundesverfassungsgericht …



die Verpflichtung aufzuerlegen … generell auf die Bremse zu treten …

hinsichtlich der Defizite an verfassungsgemäßer Politik überhaupt ...



