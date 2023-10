Dienstag, 24 Oktober 2023 | 43.297

Das Recht der Zeit ... ist ihr u(h)r-eigenes Recht ...

die Zeit des Rechts (?) ist Ansichtssache ...

vor allem des Bundesverfassungsgerichts ...

bzw in Bezug auf das Rechts-verständnis des Gesetz-gebers ...



apropos Zeit ... nicht vergessen … am Sonntag 29 Oktober ist Zeitumstellung …

von 3 Uhr auf 2 Uhr … was es nicht alles gibt …



das heißt … die Dritte Stunde erleben wir zweimal … doppio passo ...

das soll dann halten bis zum Sonntag 31 März 2024 …



da sind wir dann ab 2 Uhr wieder unserer Zeit voraus ...

im Nu ist es 3 Uhr …



am kommenden Sonntag sind wir dann erstmal in der Winterzeit angekommen …

das ist wie zweimal Buchmesse ...



der Staffelstab wird übergeben … und wenn wir aus dem Winterschlaf erwachen …

ist … nein ... nicht (!) Sommer … erstmal Frühling … und gar Frieden ???????







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen