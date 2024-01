Mittwoch, 24 Januar 2024 | 04.024

Die Rechte der Menschen und ...

die Phantasie der Parteien ...

die FDP zum Beispiel nennt sich Partei der Freiheit …

und kokettiert konsequent kompromißlos damit … daß Freiheit unsere Zukunft ist ...



obwohl wir hier schon wie im Gefängnis sitzen … der russische Bär draußen Wache läuft …

und ständig Feuerwerk rüber schmeißt … weil doch grad noch Neujahr gefeiert werden muß …



der Realitätsverlust der FDP ist also kaum noch zu übertreffen ...

allenfalls durch die eigene Naivität wenn nicht Infantilität …



dazu paßt dann … daß die FDP in ihrem Bildungsangebot auch die Sterbehilfe hat …

für alle Fälle … falls Putins Bomben doch noch was übrig lassen …



Putins Strategie ist insofern durchschaubar … konventioneller Krieg …

weil man anschließened nach den eigenen Plänen gleich wieder aufbauen kann ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... BHW Bandel Handel Wandel ... (Beamten Heimstätten Werk) ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abschottung Destabilisierung Machiavellismus ...







