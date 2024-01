Dienstag, 23 Januar 2024 | 04.023

Die Rechte der Menschen und ...

die Bildung ...

Bildung … das ist genau so ein ominöser Begriff wie Dermokratie … und so …

an sich versteht man darunter die Formung eines Menschen …



durch Aneignung vorhandemer kultureller Werte im besten Sinne des Begriffs Wert(voll) ...

und ihre Verarbewitung zu einer ganz individuellen Persönlichkeit …



das heißt … auch wenn Zweie dasselbe lesen ... lernen … studieren ...

werden doch zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten draus ...



je nachdem werden sogar gegensätzliche Persönlichkeiten daraus ...

weil der Begriff Bildung letztlich irgend wie wert-neutral soweit nicht beliebig ist ...



und deshalb sowohl von der Politik im Sinne eines regierungsamtlichen Bildungswesens …

als insbesondere auch von den Parteien im Interesse ihre jeweiligen Ideologie mißbraucht wird ...



