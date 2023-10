Samstag, 21 Oktober 2023 | 42.294

Der Holocaust und ... deutsche Schuld ...

die Sicherheit Israels und ... deutsche Staatsraison ...

das ist … wie Hannah Arendt … eine Jüdin … schon sagte …

immer nur die Hälfte der Wahrheit …



spätestens seit Angela Merkel ist eben nicht nur Wissen und Aufklärung …

sondern in gleicher Weise auch Schwachsinn und Volksverdummung deutsches Wesen ...



die Lösung dieses Problems liegt eben nicht in immer mehr Wissen …

und gar Künstlichem Wissen geschweige Intelligenz …



sondern in der Minimierung / der Kontrolle / des Ausgleichs des Schwachsinns …

vor diesem Hintergrund muß man das sehen …



wenn die muslimische Welt aktuell eine Verständigung wenn nicht Versöhnung anbietet ...

unter der Prämisse ‘free us from german guilt’ …



womit sie gar sagen wollen ... ladet doch nicht Euch selbst immer wieder diese Schukld auf

aus heutiger Sicht ist der Holocaust keine originäre Idee des Führers Adolf Hitler …



sondern eine vorweggenommene um nicht zu sagen hellseherische Fatwa …

der Führer der Muslime … der Ayatollahs etc ...







