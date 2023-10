Freitag, 20 Oktober 2023 | 42.293

Zur heutigen Sitzung des Bundesrates ...

mit Israel und der Ukra-ine gewisserman als Mitglieder

Krtieg ist an sich unfaßbar …

also das Geschehen zwischen einem zu allem entschlossenen brutalstmöglichen Angreifer …



und einem sich im Rahmen des Möglichen zwar Verteidigenden …

aber an sich von Vornherein Unterlegenen mit entsprechend völlig sinnlosen Opfern ...



noch unfaßbarer ist nur … daß diejenigen drumherum wenn nicht doch auch mittendrin ...

und auf den Zuschauertribünen etc etc …



statt entschlossen Partei zu ergreifen und zu helfen …

und mehr oder weniger ihre eigenen Interessen zu verteidigen und zu wahren …



sich um die Plätze auf den Zuschauerrängen und Logen streiten ...

und für die die um ihr Leben kämpfen praktisch nur warme Worte übrig haben ...







