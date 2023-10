Sonntag, 22 Oktober 2023 | 42.295

Frankfurter Buch-messe Highlights ...

Friedenspreis des Buch-handels an Salman Rushdi .....

man weiß nicht so recht … wer hier eigentlich mehr geehrt wird …

die Preis-geber oder der Preis-empfänger …



deshalb ist das Bemerkenswerteste an dieser Preisverleihung wahrscheinlich …

daß Salman Rushdi den Preis persönlich in Empfang nehmen will ...



in der Hoffnung … daß sich nicht erneut Ähnliches wenn nicht Schrecklicheres wiederholt …

wie im August vor einem Jahr ...



denn grundsätzlich läßt das Verhalten der so genannten Verantwortlichen nicht erkennen ...

daß sie die Zeichen der Zeit erkannt geschweige sich darauf eingerichtet haben …



das also Leute die nicht alle Tassen im Schrank haben …

dem Begriff Preis-geber eine makabre Interpretation ‘verleihen’ ...







