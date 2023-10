Freitag, 20 Oktober 2023 | 42.293

Frankfurter Buchmesse Highlights ...

Thea Dorn kriegt den Julius Campe Preis ...

mein Gott … die Frau ist schon so lange im Geschäft und immer noch so jung …

ich kann mich fast schon nicht mehr daran erinnern an die Zeit …



als ich so jung war …

wenn da nicht gerade Wiedervereinigung gewesen wäre … und so …



Julius Campe Preis … das heißt unter anderem oder auch insbesondere …

99 Flaschen edelster Wein …



natürlich französischer … Heinrich Heine trinkt mit ...

und das garantiert in jeder Beziehung weiteres geistvolles Wirken …



herzlichen Glückwunsch ...

auch ich trinke wenigstens im Geiste mit ...







