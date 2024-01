Freitag, 19 Januar 2024 | 03.019

Die Rechte der Menschen und ...

die Tatsachen der Geschichte ...

schon 1949 wurde die Nato gegründet …

damit begonnen wurde also praktisch unmitelbar nach dem Ende des Krieges ...



und das zeigte doch schon damals …

wie ebenso spontan wie unnachgiebig die Russen auf Fortsetzung des Krieges setzen …



Wladimir Wladimirowitsch Putin ist also gar kein Original …

sondern einfach nur die Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs mit anderen Mitteln …



geradezu wider Erwarten kam es dann doch überraschend zu einer Entspannung …

zu einem Ende des so genannten Kalten Krieges …



zu einer mit den Händen zu greifenden Möglichkeit eines hoffnungsvollen Neu-Anfangs …

den insbesondere deutsche Politiker … insbesondere also Helmut Kohl ...



eigensüpchtig völlig vermasselt haben … und die nach dem Regierungswechsel ...

aus dem Bereich der Möglichkeiten wieder völlig ins Nirwana entschwand ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB bzw die Frankfurter Europäische Zentralbank FEZ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Armut Doofheit Machtwahn ...







