Samstag, 11 November 2023 | 45.315

Die Menschenrechte und ...

die Reformation des Glaubens ...

Martin Luther wollte einst das religiöse Lebens der Bürger ...

befreien von den Mißständen in der amtlichen Kirche ...



das begann gewissermaßen mit seiner Geburt ... also vor 540 Jahren ...

und ist bis heute keinen Schritt weiter gekommen ... eher im Gegenteil ...



zur Erinnerung findet heute in Wittenberg wieder die Lutherkonferenz statt ...

zum Thema Luther Leinwand Literatur ... die Bibel als Quelle künstlerischer Inspiration ...



mit der Verleihung der Luther-Rose ...

als Auszeichnung für gesellschaftliche Verantwortung bzw unternehmerisches Engagement ...



sowie der Ausstellung der Wiedmann-Bibel ... der weltweit einzigen Darstellung der Bibel ...

in 3333 Bidern auf einer Gesamtlänge von 1300 Metern von Willy Wiedmann (1929-2013)...









