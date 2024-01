Donnerstag, 18 Januar 2024 | 03.018

Die Rechte der Menschen und ...

die Ignoranz der Staatenlenker ...

Menschen sind … um es mal so zu sagen und für sich gesehen … in erster Linie Menschen

also 'Subjekte' aus Fleisch und Blut … Herz und Hirn … Gefühl und Geist ...



aber anders gesehen sind sie auch 'Objekte' ...

je nachdem wer sie in welcher Situation von welchem Standpunkt aus betrachtet ...



für Arbeit-geber zum Beispiel sind andere Menschen u.a. Arbeit-nehmer …

die man im Rahmen des Möglichen ausbeuten muß nach allen Regeln der Kunst …



für unseren aktuellen Regierungs-Chef sind Menschen bzw also die Bürger …

unter anderem so genannte ‘Streitkräfte’ …



die man ‘investieren’ muß … um als einer der Hauptgaranten für die Sicherheit Europas

Verantwortung zu übernehmen … die Rüstungsindustrie zu stärken etc etc etc ...



*



heute sind Karnevalisten aus ganz Deutschland im Kanzleramt ...

da ist der Kanzler endlich mal nur unter Seinesgleichen ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrat-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothe Merkel ... Miasmatie Misanthropie Mimikry ...







