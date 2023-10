Dienstag, 17 Oktober 2023 | 42.290

Die Menschenrechte und ...

die Künstliche Intelligenz ...

was ist überhaupt Künstliche Intelligenz … abgesehen davon daß …

das eine eher ungenaue Übersetzung des Begriffs ‘artificial intelligence’ ist …



auf KunstEis zum Beispiel kann man genau so gut Schlittschuh laufen …

wie auf natürlichem Eis …



eine Künstliche Befruchtung führt praktisch zu demselben Ergebnis …

wie der natürliche so genannte Geschlechtsverkehr ...



aus der Anwendung so genannter künstlicher Intelligenz …

wird aber etwas völlig anderes als wenn man konsequent seinen Verstand gebraucht hätte ...



künstliche Intelligenz ist und bleibt also künstlich …

und ist insofern die vorerst absolute Spitze dessen was unter den Begriff ‘Mißbrauch’ fällt ...







