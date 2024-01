Mittwoch, 17 Januar 2024 | 03.017

Die Rechte der Menschen und ...

die Behinderungen der Menschen ...

unsere Verfassung stellt fest … ‘alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich’ ...

aber am Ende dieses Satzes gehen die Probleme schon los …



denn die da vor dem Gesetz stehenden / sitzenden / liegenden ...

und also insoweit gleichen Menschen …



sind de facto und untereinander bzw gegenüber einander eben nicht gleich ...

sondern unterscheiden sich in einer schier unendlichen Variation von Aspekten ...



man könnte so weit gehen … daß diese Menschen eben nicht nur vor dem Gesetz gleich sind

sondern gleichermaßen auch in ihren jeweiligen Behinderungen …



m.a.W. : alle Menschen sind unabhängig vom Gesetz mehr oder weniger behindert ...

geistig seelisch körperlich … das gilt im Besonderen für solche die beschließen Politiker zu werden



am wenigsten spürbar sind die Auswirkungen bei den körperlich Behinderten …

denn die veranstalten zum Beispiel sportliche Wettkämpfe als wär’ nix …



teils positiv / teils negativ sind die Auswirkungen bei den seelisch Behinderten …

weil das wie bei der Schuldenbremse zu einer gewissen Zurückhaltung und Kontrolle führt …



unabhängig davon sind alle Politiker mehr oder weniger geistig behindert …

weil das die einzige Erklärung für ihr verfassungswidriges bzw kriminelles Verhalten ist ...



*



das Politische Buch ... etc ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäschen Nachbarn ...

ins besondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Divers Absterben Urknall rückwärts ...







