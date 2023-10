Montag, 16 Oktober 2023 | 42.289

Hospiz ...

was ist ein Hospiz ...

in der einfachsten Formulierung ist es wohl eine Stätte ...

ein Haus ... eine Herberge ... in der adäquate Zuwendung gewährt wird ...



je nachdem ob jemand freiwillig und selbständig nur so auf der Durchreise ist ...

und einach nur was zum Essen / Trinken / Schlafen braucht ...



oder ob jemand mehr oder weniger krank und unselbständig ist ...

und in unterschiedlichsten Abstufungen Hilfe Behandlung Pflege braucht ...



in der einfachsten Formulierung geht es darum ...

ein menschenüwürdiges Leben zu ermöglichen ... u.U. bis hin zum Sterben ...



es gab Zeiten da gab es das ... u.a. in Klöstern und eben Hospizen ...

inzwischen ist das alles säkularisiert ... wie das heißt ...



in der einfachsten Formulierung ist das die Enteignung allen wesentlichen Eigentums ...

durch sdo genannte Politiker und Parteien bzw Inhaber von Macht und Gewalt ...



und die Enteigneten dann einfach ihrem Schicksal überlassen ...

nicht mal ein Gott vergelt's gibt es dafür ... nur Ausreden und Vertröstungen ...







