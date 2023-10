Sonntag, 15 Oktober 2023 | 41.288

Hospiz ...

man stelle sich das mal illustriert vor ... beispielsweise ... ein Haus soll gebaut werden ...

und wenn es halb fertig ist ... kommt jemand und sagt ... so jetzt könnte Ihr einziehen ...



und auf den Einwand ... das ist doch alles erst halb fertig ...

heißt es ... das paßt schon ... bzw ... wie gehabt ... 'wir schaffen das' ...



und so ähnlich geht das auch mit halb fertigen Autos ... halb fertigen Fabriken ... etc ...

immer wieder heißt es ... 'wir schaffen das' ...



und völlig absurd wird es ... wenn das auch auf den sozialen Bereich übertragen wird ...

zum Beispiel nach dem Motto ... 'Kranke Kinder rechnen sich nicht' ...



de facto haben wir unter anderem speziell in der Pädiatrie und der Kinderhospizarbeit ...

eine eklatante Versorgungskrise ...



und die dafür Verantwortlichen handeln trotzdem unverdrossen weiter nach dem Motto ...

'Augen zu und durch' ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen