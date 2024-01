Dienstag, 16 Januar 2024 | 03.016

Die Rechte der Menschen und ...

die Bremse der Schulden ...

es gibt objektive Merkmale … wann ein Auto zu schnell fährt …

und es ist aus unangefochtener Erfahrung bekannt …



welche Risiken sich daraus ergeben ...

daß jemand mit seinem Gefährt zu schnell unterwegs ist ...



so ungefähr ist das auch … wenn man mehr Geld ausgibt … als man hat …

wenn also eine Bilanz nicht solide geschweige konsolidiert ist …



die Kontrolle des Gaspedals ist aber nunmal eine rein menschliche Sache …

genau so wie die Kontrolle des Portemonnaies … was beides technisch ohne weiteres möglich



was nach wie vor grundsätzlich leider nicht möglich ist …

ist die Kontrolle des Verstandes … geschweige der Vernunft ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothear Merkel ... Mannweib Unzucht Aussterben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen