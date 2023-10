Samstag, 14 Oktober 2023 | 41.287

Die Menschenrechte und ...

der Welthospiztag ...

es gibt Krankheiten ... da geht man (ambulant) zum Arzt ...

oder wenns sein muß (stationär) ins Krankenhaus ...



und nach einer berechenbaren überschaubaren aushaltbaren durchstehbaren Zeit ...

ist alles wieder gut ...



selbst nach Knochenbrüchen und großen Wunden ... Organ Entnahmen oder gar Spenden ...

das Leben geht einfach weiter ... und bis zum mittleren Alter sogar weiter aufwärts ...



irgend wann werden die hier infrage stehenden Grenzen jeodh überschritten ...

und es geht nur noch abwärts ...'langsam aber sicher' ...



und da geht man ... wenn man die Möglichkeit hat ... in ein Hospiz ... also stationär ...

oder ... wenn man Glück hat ... kommt der Arzt zu einem ins Haus ... also ambulant ...



das ist ein riesiges Gebiet ...

das dringendst weiterer Beachtung und Behandlung bedarf...



weiterer Wissenschaft / fordernder Forschung / tragender Verantwortung ...

vor allem aber politischer Gestaltung / Leitung / Führung ...



andeutungsweise soll der Welthospiztag auf diese Zusammenhänge hinweisen...

de facto ist es aber leider so ...



daß das was von den verantwortlichen Menschen hier geleistet wird ...

nicht nur unter dem Niveau der Menschen-würde liegt ...



sondern teilweise noch unter dem Niveau ...

das für das Verhalten der Tiere (oder gar der Pflanzen) untereinander gilt ...







