Montag, 15 Januar 2024 | 03.015

Die Rechte der Menschen und ...

was sonst nicht alles ...

es ist viel von der Würde des Menschen die Rede …

wird aber nicht näher erläutert … was das eigentlich ist und wie man das macht …



im Gegensatz zu den Rechten der Menschen …

die in fast jedweder Hinsicht differenziert und beschrieben …



nichts desto trotz aber kaum weniger beachtet um nicht zu sagen ge’würdigt’ werden ...

möglicherweise eben deshalb weil auch dieses Gebiet so groß und unüberschaubar ist …



ein Aspekt der überhaupt nicht Eingang in die Verfassung gefunden hat …

ist ‘die Kraft’ des Menschen … geschweige speziell die Kraft der Liebe …



und zwar nicht nur der Liebe als solcher … sondern allein schon der Kraft …

die liebenden Gedanken innewohnt … wofür es die vielfältigsten Symbole gibt … (Viola) ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leben Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Sinnlosigkeit Verzweiflung ...







