Sonntag, 14 Januar 2024 | 02.014

Die Rechte der Menschen und ...

Grundlagen bzw Motor des Schutzers der Menschen ...

die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte …

sollte mal oder soll nach wie vor als gemeinsame Richtschnur dienen …



im Hinblick darauf … daß dem Menschen … den Mitgliedern der Gemeinschaft der Menschen ...

eine angeborene Würde zu eigen ist … und gleiche Rechte die ebenfalls unveräußerlich sind ...



Würde und Rechte des/der einzelnen Menschen …

als Grundlage von Freiheit und Gerechtigkeit untereinander bzw gegen einander …



sowie den Frieden in der Welt ...

den Frieden der Völker untereinander und gegeneinander …



diese Erklärung sei Maßstab …

für jedwedes Handeln ...



Motor … dafür das auch tatsächlich wenigstens mal so anzuerkennen …

Grundlage … für die Forderung … das auch tatsächlich so zu praktizieren ...



Tatsache ist … daß an dieser Erklärung …

jede Menge Leute gearbeitet und damit gutes Geld verdient haben ...



Tatsache ist aber auch … daß diese Forderung (…) a priori noch übertroffen wurde …

von der Naivität … es ‘würde’ sich tatsächlich irgend jemand dran halten ...



*



