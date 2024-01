Samstag, 13 Januar 2024 | 02.013

Die Rechte der Menschen und ... was ihr Wert ist ...

die so genannten Menschenrechte … eine Allgemeine Erklärung …

die am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet wurde



nur wenige Monate später … am 23. Mai 1949 … wurde unser Grundgesetz verkündet …

in der Praxis ebenfalls das Papier nicht wert … auf dem es geschrieben bzw gedruckt steht ...



eher das Gegenteil … nicht 50 plus 1 … geschweige 2 oder gar 3 etc …

sondern 50 minus 1 etc … bis gegen Null (!!!) bzw höchste Unmenschen(un/ge)rechtlichkeit ...



die Erde zwischen zwei Polen … Nord und Süd … zwischen zwei Seiten … Ost und West ...

die Menschen zwischen zwei Wesen … gut und böse … zwischen zwei Arten … reich und arm ...



nicht unbedingt das Problem … aber paradox ist …

wer 50 plus 1 hat hat praktisch alles … wer 50 minus 1 hat hat praktisch nichts ...



*



die politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten und Hinduisten ...

die Dalailamaisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Behandlung Pflege ...

Angela Merkel ... Krankheit Wahnsinn Nirwana ...







