Die Rechte der Menschen und ...

das Recht auf Leben ...

oder ... 'Die Menschenrechte' ... das sagt sich so leicht hin ...

und schon sind wir mittendrin in Ozeanen voller Probleme ... mehr als Fische drin sind ...



das fängt schon an mit der Frage ... wer und oder was ist ein Mensch ... oder gar Men-schen ...

eine Gesellschaft / ein Volk / 'die' Menschheit ... ??? ...



und leitet über zu der Frage ... was ist ein Recht ...

ein Gesetz / eine Ordnung / eine Zugeständnis / eine Wohltat / eine Gnade ... ??? ...



dafür bräuchte man einen zweiten Planeten ...

und den haben wir bekanntlich nicht ... oder noch (?) nicht (??) ...



man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben ...

denn die Hoffnung stirbt zuletzt ... heißt es ...



und vom Sterben soll hier und im Folgenden die Rede sein ...

denn 'Lebe'wesen werden geboren und sterben dann langsam vor sich hin ...



die Rede soll sein von der ambulanten und stationären Behandlung ...

von der spezialisierten und humanitären Versorgung ...



von Menschen mit konkret lebensbedrohenden und lebensverkürzenden Erkrankungen ...

den Betroffenen und deren Angehörigen ...



von dem persönlichen / gesellschaftlichen / politischen Umfeld ...

und von der Frage ... warum sich im Grande genommen niemand dafür interessiert ...



außer denjenigen ... die ihr Geschäft damit machen ...

nach dem Prinzip ... umsonst ist nicht mal der Tod ... denn der kost'das Leben ...







