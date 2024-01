Freitag, 12 Januar 2024 | 02.012

Die Rechte der Menschen und ...

was dabei herauskommt ...

‘wenn der Hahn kräht auf dem Mist …

ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist …’



= alte Bauernweisheit aus der Zeit …

als Wirtschaft im Wesentlichen noch Land-wirtschaft war ...



‘wenn der Bundeskanzler bzw Regierungs-Chef eine Rede hält …

ist das Mist und bleibt auch Mist … um nicht zu sagen Scheiße …’



= aktuelle Volks-Weisheit und Erfahrung in einer Zeit …

die ebenso offiziell wie ungeniert Demokratie genannt wird … also Volks-Herrschaft …



m.a.W. das Volk als Spielball zwischen Politik und Kirche …

da gibt es zwar Bewegung … aber kein Entkommen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten nd sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische thema ...Gesundheit Zukunft Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Nirwana Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen