Donnerstag, 11 Januar 2024 | 02.011

Die Rechte der Menschen und ...

die Demokratie ...

Demokratie heißt bekanntlich Herrschaft des Volkes ...

wer und oder was aber ist 'das Volk' ?



entsprechend sind die Menschenrechte die Rechte der Menschen ...

wer und oder was aber sind 'die Menschen' ?



Demokratie ist eine Sache von entweder/oder ...

es gibt nicht etwas oder viel Deomokratie geschweige mehr oder weniger ...



und genau so ist das auch mit der Freiheit geschweige mit der Verantwortung ...

entweder / oder ...



es ist also eine typische Weinbrand bzw eben Schnaps-idee ...

wenn der verantwortliche Politiker die Verantwortung von der Gesellschaft fordert ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Abzug Auszug Exodus ...







