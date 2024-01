Mittwoch, 10 Januar 2024 | 02.010

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der 'Geselschaft' ...

Willy Brandt ... vormals Herbert Frahm ... hat mal gesagt ...

'wir wollen eine Gesellschaft ...



die mehr Freiheit bietet ...

und mehr Verantwortung fordert' ...



ein Musterbeispiel dafür ... wie sich das Volk von Willy Weinbrand ...

hat hinters Licht führen lassen ...



es kann dahingestellt bleiben ... wen Willy Brandt mit 'Wir' meinte ...

und wen und oder was er mit 'Gesellschaft' meinte ...



laut Verfassung haben wir Demokratie und also ein Volk das herrscht ...

und dieses Volk will daß Politiker Politik machen und da-für die Verantwortung tragen



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea Merkel ... Untergang Vernichtung Zersatörung ...







