Dienstag, 09 Januar 2024 | 02.009

Die Rechte der Menschen ...

wo es um die Wurst geht ...

man stelle sich das mal vor … jemand schmeckt die Wurst nicht … die er grad beim Metzger

gekauft hat … und dann besorgt er sich eine Mehrheit von Leuten …



denen auch irgend was nicht schmeckt … und dann geht er ...

obwohl er gar keine Ahnung vom Wurstmachen hat ... i



n die Metzgerei … schmeißt die gestandenen Metzger raus und sagt …

so … jetzt mache ich hier die Wurst ...



so hat mir Roland Koch mal erklärt …

wie er Politik macht bzw ‘seine’ Politik durchsetzt ...



genau so liest es sich aber nicht nur bei Roland Koch …

sondern in allen einschlägigen Publikationen von politischen Parteien ...



und vor allem deren Führern oder gar ‘Experten’ ...

Strategen und sonstigen Besserwissern ...



da gehts nicht um Politik … sondern um Politik-’Konzepte’ …

oder … auch nur so als Beispiel … nicht um praktische sondern um progressive Politik ...



ein Schwachsinn größer und grotesker als der andere …

aber es liegt eben in der Natur der Sache … daß Schwachsinnige das nicht begreifen können ...



der Hebel zur Verbesserung der Situation muß also nicht bei der Bildung ansetzen …

sondern bei der Gesundung … es ist kein Bildungsproblem sondern ein medizinisches !!!



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Göttlicjhkeit Schöpfung ...

Angela Dorothea Merkel ... Terror Teufel Tod ...







