Montag, 08 Januar 2024

Die Rechte der Menschen und ...

alle sind gleich ... aber manche sind gleicher ...

oder auch … ‘nehmen ist seliger als geben …

insbesondere bei der so genannten ‘Öffentlichen Hand’ ...



im Verhältnis zu den Händen der Armen … nicht zuletzt auch der armen Krankenhäuser ..

die am ökonomischen Abgrund stehen …



weil Inflationen Investitionen Betriebskosten Personalkosten etc ins Unermeßliche steigen ...

und kein deus ex machina geschweige irgend ein Gesundheitsminister ein Einsehen hat ...



allerdings gibt es durchaus Unterschiede … und die sind teilweise grotesk …

je nachdem ob es sich um private oder Krankenhäuser der Öffentlichen Hand handelt …



am Betrieb der Krankenhäuser zeigt sich in besonderer Weise die Unfähigkeit unserer Politiker

en detail und lokal verantwortlich zu handeln … geschweige en gros für Europa oder gar Welt



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Engagement Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Verzweiflung Selbstmord ...







