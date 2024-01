Sonntag, 07 Januar 2024 | 01.007

Die Rechte der Menschen und ...

die Realität des Universums ...

wir kriegen allmählich eine Ahnung davon …

wie groß … wie unendlich eigentlich das Universum ist ...



Ahnung heißt … wir sind weit entfernt vom Wissen ...

geschweige von einer Ahnung wie es hinter unserer derzeitigen Ahnung weitergeht …



die ungelöstetste Frage ist aber noch wie vor …

was war zuerst da … die Henne oder das Ei ??? bzw die darauf bezogenen Applikationen



die Theorie vom Urknall ist irgend wie zu einfach zu simpel zu naiv ...

die beleidigt den Geist ... der irgend wo schwebte ... und natürlich nicht über dem Wasser



nichts entsteht aus sich selbst heraus … weder die Henne noch das Ei …

und in dieser Beziehung stehen viele andere Begriffe … zum Beispiel Krieg und Medien …



wenn es nicht schon zu Zeiten Alexanders des Großen Medien gegeben hätte …

die die Schmach nicht auf sich sitzen lassen wollten …



und Alexander zum Rachefeldzug gegen die Perser animierten ...

hätte es nie ‘Drei Drei drei bei Issos Keilerei’ gegeben ...



und wir Europäer würden vielleicht heute noch … wie soll ich sagen … hinter dem Mond leben

wobei … noch so’ne ungelöstetste Frage … es wahrscheinlich sogar noch so ist !!!



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abfahrt Durchfahrt Zusammenbruchfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen