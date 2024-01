Samstag, 06 Januar 2024 | 01.006

Die Rechte der Menschen und...

die Rechte der Heiligen Drei Könige ...

das waren noch Zeiten … als es noch Könige gab … und diese Könige heilig waren …

typisch für die damalige Zeit … daß es nicht Königinnen waren ...



die Maria ihre Aufwartung machten … bzw natürlich dem neugeborenen Jesus-Kind ...

vielleicht sollte man diese Dinge mit der unbefleckten Empfängnis etc ...



doch mal neu durchdenken mit einem unbefangenen Verstand / Gehirn / Geist ...

es gibt inzwischen künstlerische Ansätze … an denen man andocken könnte …



was heißt überhaupt ‘unbefleckt’ ???

was hat der praktisch natürlichste Vorgang in dieser unserer Welt mit ‘Befleckung’ zu tun ???



mit der Vorstellung von einem ‘gerechten’ Gott ist es unvereinbar …

daß Gott kommt … Maria schwängert … und sich aus dem Staube macht ...



*



die Po-litische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Hinduisten ...

die Dalailamaisten Shintoisten Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Behandlung Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Mißhandlung Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen