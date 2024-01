Freitag, 05 Januar 2024 | 01.005

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Kinder / der Schüler / der Teens wmd ...

praktisch gibt es kein einziges Gebiet aus dem Bereich unserer Kultur …

das an sich elementarer Teil der Politik wäre … aber sträflich vernachlässigt wird …



Frieden Freiheit Frauen sowie so … vor allem aber auch das Recht als solches …

beispielsweise das Recht auf die Grundlagen von Bildung Erziehung Lebensführung …



im Prinzip geht das zurück auf jahrtausende alte urzeitliche Traditionen und Entwicklungen …

von denen sich vor allem die Frauen im letzten Jahrhundert andeutungsweise befreien konnten



in einigen Bereichen in einigen Teilen unserer Welt …

aber bei weitem auch das Wenige nicht sicher / nicht zugestanden / nicht wirklich wirksam …



hier schließt sich jetzt an Lennart-Elias Seimetz …

‘Ein Schülersprecher redet Klartext’ …



‘total kaputt / total überfordert / obwohl doch total wichtig …

wie Schule sein sollte … und was Ihr (!) dafür tun müßt’ ...



Probleme / Lösungsansätrze / Methoden … für Gerechtigkeit / Teilhabe / Inklusion ...

www.dietz-verlag.de



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litisdche Thema ... Gesundheit Tatkraft Leben ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Siechtum Tod ...







