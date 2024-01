Donnerstag, 04 Januar 2024 | 01.004

Die Rechte der Menschen ...

und die Leidensfähigkeit ... Unrecht zu ertragen

es gibt bekanntlich diese so genannte Bundeszentrale für Politische Bildung …

die de facto und en gros eine regierungs-amtliche Zentrale für Ver-unbildung ist …



bzw alles was es in der Art gibt … von Verarschung bis Verzerrung ...

von Volks-Verdummung und Verblödung bis Vergasung und Vernichtung



auf derselben Linie liegen aber en detail auch die speziellen Publikationen der Parteien …

wie beispielsweise die ‘Frankfurter Hefte’ der SPD ...



die an kriminellem Schwachsinn kaum noch zu übertreffen sind …

besonders wenn sie sich über die Dilemmata der anderen Parteien auslassen ...



oder zum Durchhalten auffordern ... wenn ihre Regierungsverantwortlichen ...

nicht mehr wissen ... wie sie ihren Schwachsinn noch steigern könnten ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Abzug Auszug Exodus ...







