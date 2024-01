Mittwoch, 03 Januar 2024 | 01.003

Die Rechte der Menschen und ...

die Kunst der Menschen ...

Leonardo da Vinci schuf 1473 ein Bild am Arno … die erste reine Landschaftsdarstellung

fast könnte man sagen …



‘ein kleiner Schritt für einen Menschen … aber ein großer Schritt’ … in die Welt der Kunst ...

in das was wir inzwischen als ästhetische Ganzheit in unserer Welt wahrnehmen …



in einer Gruppenausstelllung in der Galerie SCHMALFUSS Berlin …

zeigen 15 Künstlerinnen und Künstler mit ihren Gemälden und Skulpturen …



ihre Sicht auf das zeitlos interessante und immer neu aktuelle Thema ‘Landschaftsdarstellung’ …

u.a. Susanne Auslender … Susanne Knaack … Carola Schapals … Saxana Nicole ... Siham Issami ...



Schmalfuss Berlin … contemporary fine arts … noch bis 5. Januar 2024 ...

www.galerie-schmalfuss.de ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea Merkel ... Vernichtung Zerstörung Tod ...







