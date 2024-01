Dienstag, 02 Januar 2024 | 01.002

Die Rechte der Menschen und ...

der Tag nach Neujahr ... man gewöhnt sich langsam dran ...

neue Besen kehren gut … sagt der Volksmund …

und der muß es ja wissen mit seiner Erfahrung seit Menschengedenken …



schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort … ist auch so’n Spruch ...

der sich jeden Tag immer wieder neu mehr bewahrheitet als bewährt …



das gilt zum Beispiel für jene Youngsters … die sich für den Inbegriff des Kreativen halten ...

und sich als Kompetenz-zentrum verstehen für alles …



was man unter Begriffen wie Kultur und Wirtschaft so unterbringen kann ...

von der Konzertplanung bis zur Kreislaufwirtschaft …



wir wissen doch schon … alles was man sieht … ist immer nur ein Teil dessen was ist ...

wenns gut geht die Hälfte … beim Kompetenzzentrum allenfalls davon die Hälfte ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Göttlichkeit Schöpfung ...

Angela Dorothea Merkel ... Terror Teufel Tod ...







