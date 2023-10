Dienstag, 03 Oktober 2023 | 40.276

Deutsche Einheit ...

es geht um die Einheit der Welt ...

was für ein Schwachsinn ... diese Scheinheiligkeit ... diese Heuchelei ...

dieses sonntäglich feierliche Kirchengeläute ... anschließend Champagne-Empfang ...



von Leuten ... die nicht bereit sind sich glaubenskonform zu verhalten ...

die nicht bereit sind ... sich verfassungskonform zu verhalten ...



das ist doch alles grauenhaft was da abgeht ... was hat denn das ...

noch mit halbwegs sinnvoller verfassungsgemäßer professioneller Politik zu tun ???



andere Staatenlenker mißrauchen ihre Staaten ...

um sie in ihrem Sinn zu lenken ...



die westlichen Staatenlenker mißbrauchen ihre Staaten ...

um sich auf deren Kosten zu amusieren ... derweil bestimmen die anderen den Gang der Dinge ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen