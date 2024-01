Montag, 01 Januar 2024 | 01.001

Die Rechte der Menschen ab Neujahr 2024 ...

na dann pro sit ... und viel Spaß ...

die Uhrenfirma Patek Plippe in Geneve wirbt mit dem Spruch …

‘eine Patek Pilippe gehört einem nie ganz allein ...



man erfreut sich zwar sein Leben lang an ihr … hat sie aber eigentlich nur geliehen …

denn an sich bewahrt man sie für die nächste Generation’ ...



nach diesem Motto machen Politiker Politik …

spätestens seit Angela Dorothea Merkel …



seit dem gilt die Devise … Politik ist ein Spiel und das muß Spaß machen … das ganze Jahr …

und die Probleme sammeln wir um sie ins nächste Jahr zu verschieben ...



‘beginnen Sie Ihre eigene Tradition’ sagt Patek Philippe …

und Angela Merkel lakonisch zu dem ganzen Desaster … ‘das ist halt meine Politik’ ...



*



der Politische Film ... um nicht zu sagen ... wir leben jetzt in einem anderen ...

aber immer noch im falschen Film ...



das Parlamentaristische Europa ... um nicht zu sagen ... Parlamentarier vertreten eigene Interessen

nicht mal die der Volks-vertretung ... geschweige die des Volkes ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

2024 / 2025 ... Belgien Ungarn Polen Dänemark ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leben Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Sinnlosigkeit Inhaltslosigkeit Schwachsinn ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen