Samstag, 30 Dezember 2023

Die Rechte der Menschen und ...

die Geisteskrankheit dieser special species Politiker wmd ...

jetzt reden sie alle von Zero Waste … weil sich das so toll anhört …

in wirklichkeit ist es Augenwischerei und Augenverschließerei par excellence …



Zero Waste ist doch nur ein Ansatz … reicht aber nicht um weiterzukommen ...

es geht nicht um Klima-schonung sondern um Klima- R E T T U N G !!!



wenn ein Schiff am Untergehen ist … reicht es nicht …

es so langsam und schonend wie möglich untergehen zu lassen …



sondern man muß es retten … !!!

und das ist nun mal schon vom Ansatz her was ganz anderes als Zero Waste …



da wird Rettung und Schonung verwechselt …

wie die Kreislaufwirtschaft mit sich im Kreis drehen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...Gesundheit Vorsorge Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...







