Freitag, 29 Dezember 2023 | 52.363

Die Rechte der Menschen und ... die Wände vor denen sie stehen ... oder sinds Mauern ?

wir sind irgend wie am Ende … es geht zumindest nicht mehr weiter ...

wie es scheint …



ein Typischer Fall davon … daß die Dinge gar nicht so sind wie wir meinen …

daß sie uns (er)scheinen … sondern eben nur in unserer Vorstellung so sind …



der Mensch hat die den Tieren geschweige der sonstigen Natur fehlende Begabung ….

immer wieder Mauern vor sich aufzubauen …



und zu vergessen … daß es hinter jeder Mauer weitergeht …

schon hinter der chinesischen Mauer und erst recht hinter der Berliner Mauer …



wer vorm Spiegel steht weiß er muß zurücktreten ... um ‘in die Zukunft’ .'zu sehen' ...

wir sollten zurückgehen zu dem Punkt klarer Sicht … um in die Zukunft zu gehen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB ... die Frankrter Europäische Zentralbank FEZ ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule Gymnasium Universität ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarmung Verarschung Verwahrlosung Verblödung Verkommung ...







