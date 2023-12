Donnerstag, 28 Dezember 2023 | 52.362

Die Rechte der Menschen und die Frage ...

Was war zuerst da - der Mensch oder das Recht ?

diese Frage ist zumindest genau so relevant und sinnvoll wie die Frage …

was war zuerst da … die Henne oder das Ei … läßt sich aber auch erweitern …



wenn ein Professor für Finanzen und ein Professor für Politik miteinander diskutieren …

kann einfach nichts Sinnvolles dabei herauskommen …



ein Professor für Finanzen versteht zwar nichts von Politik … aber immerhin von Finanzen …

ein Professor für Politik versteht ebenfalls nichts von Politik … geschweige von Finanzen ...



die Frage … was machen wir denn nun als Politik …

kann aber sinnvollerweise nur jemand beantworten der was von Politik versteht ...



und wenn er bei seinen Überlegungen auf Fragen stößt … die was mit Finanzen zu tun haben …

jemanden fragt … der was von Finanzen versteht ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ---

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







