Mittwoch, 27 Dezember 2023 | 52.361

Die Rechte der Menschen und ... die Demokratie ...

woher kommen eigentlich all die Probleme die wir Menschen so haben …

im gesellschaftlich wirtschaftlichen bzw eben politischen Umgang und Umfeld …



im Prinzip von da her … daß die Handvoll Potentaten die die Macht haben …

ganz einfach nach Gutdünken 'handeln' und ‘machen’ was sie wollen ...



und unter denjenigen … die keine Macht haben … sehr viele / zu viele sind …

die reden können … ohne Punkt und Komma … und reden was sie wollen ...



vorzugsweise über Dinge von denen sie keine Ahnung haben …

wie eben zum Beispiel die Demokratie



so daß die Kriminalität derjenigen die Handeln und Verbrechen begehen …

sich praktisch nicht unterscheidet von der Kriminalität der jenigen …



die dauernd reden und die Verbrechen nicht verhindern ...

was bekanntlich nur eine andere Art ist Verbrechen zu begehen ...



solange es nicht gelingt …

wenigstens diejenigen auf einen Nenner zu bringen …



also ein gemeinsames Verständnsi dafür finden / zu entwickeln …

was Demokratie ist und wie man das macht ...



wird es auch nicht gelingen … die Macht bzw die Mächtigen zu steuern …

mindestens im Verhältnis von ‘eine Stimme mehr’ ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea Mutti ... Merkel Ferkel Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen