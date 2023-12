Dienstag, 26 Dezember 2023 | 52.360

Die Rechte der Menschen und ...

der Zweite Weihnachtsfeiertag ...

also wenn ich das richtig sehe … waren Maria und Josef verheiratet …

und haben auch ganz normal wie Eheleute eben miteinander gelebt …



aus irgend einem unerfindlichen Grund sollte ein bestimmtes Kind aus dieser Beziehung ...

aber nicht von diesem Josef sondern von einem Geist stammen … und sei es der Heilige …



man kennt das ja zur Genüge … eine verheiratete Frau wird schwanger und alle freuen sich ...

und wenn das Kind geboren ist … sieht es nicht nur dem vermuteten Vater nicht ähnlich …



sondern einem mehr oder weniger nahestehenden Freund verdächtig ähnlich …

mit allen weiteren Konsequenzen die sich daraus dann ergeben ...



wäre also die Frage … wem sah Jesus eigentlich ähnlich … als er geboren wurde …

bzw … hatte Maria also doch einen Hausfreund …



und die Katholische Kirche streitet intern über die Abschaffung des Zölibats …

womit wir bei der aktuellen Diskussion über eine Zero Waste Politik wären ...



*



die Politische Oper ... am 2. Weihnachtsfeiertag ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

speziell diese Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Abtreibung Aussterben Apokalypse ...







