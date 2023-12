Montag, 25 Dezember 2023 | 52.359

Die Rechte der Menschen und ...

der Erste Weihnachts-Feiertag ......

daß und wann Jesus Christus geboren wurde ist hinreichend belegt ...

und wird nun auch seit rund 2000 Jahren als Orientierung genutzt …



was natürlich geradezu Nichts ist … im Verhältnis zu der Zeit …

von der wir wissenschaftlich bewiesen wissen daß das Welt-all existiert ...



Jesus sprach bekanntlich immer von Gott … seinem Vater …

aber auch vom Teufel … seinem ??? …



auch das wirft wieder die Frage auf …

was war eigentlich zuerst da … Gott oder der Teufel … ???



oder vielleicht sogar die Frage … Jesus oder seine Mutter … ???

der Himmel oder die Erde … ??? das Urwort oder der Urknall … ???



*



der Politische Film ... am 1. Weihnachtsfeiertag ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Spanien Belgien Ungarn ... (zum letzten Mal) ...



das Politische Thema ...Arbeit Leitung Führung ...

Angela Dorothea Merkel ... Nichtstun Rumspielen Spaßhaben ...







