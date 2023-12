Sonntag, 24 Dezember 2023 | 51.358

Die Rechte der Menschen und ... der Heilige Abend ...

für Viele der schönste Abend des Jahres … weil das eben so in der Zeit liegt …

eine(r) der längsten Abende und Nächte des Jahres …



dieser ganze große feierliche festliche Zauber … das Funkeln der Kerzen und Lichter …

der Duft von Kuchen und Plätzchen … die glühend heißen Getränke …



oder auch der natürlich kalte Champagne sorgen für die richtige Atmosphäre …

ebenso anregend wie aufregend ... je nachdem / wie es beliebt / Jedem das Seine …



der Azvenzkalender ist am Ende … der Monatskalender darf noch ein paar Tage laufen ..

aber aufpassen … wenn das fünfte Lichtlein brennt … hast Du Weihnachten verpennt …



Weihnachten … was hat Weihnachten mit Verfassung zu tun ?

man könnte sagen … die Zehn Gebote sind die erste Verfassung der Welt überhaupt ...



und alles was danach kommt … versucht nur mit immer mehr Worten sie zu interpretieren

und der Kern dieser Verfassung ist nicht das Recht … sondern die Liebe ...



*



die Politische Predigt am Heiligen Abend ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger --- Menschen Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Abbruch Dammbruch Mastundschotbruch ...







