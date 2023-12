Samstag, 23 Dezember 2023 | 51.357

Die Rechte der Menschen und ...

vor allem das Recht zu feiern ... was wie wo auch immer ...

daß die Menschen etwas feiern ist eine Freiheit die wahrscheinlich nicht auszumerzen ist

die sich die Menschen auch nie nehmen lassen werden …



und das haben auch die Obrigkeiten toleriert und erkannt und schließlich anerkannt …

um das im eigenen Interesse ordnungspolitisch zu steuern und auszunutzen ...



und da ‘Politik machen’ nun mal nicht zu trennen ist vom ‘Geschäfte machen’ …

ist dieses Weihnachten … obwohl eigentlich ein rein christliches Fest …



weltweit einer der größten Events … an dem sich diese beiden Elemente in idealer Weise

mit dem dritten Aspekt verbinden … Macht auszuüben und unaufälig zu demonstrieren ...



es kann also nicht ausgeschlossen werden ... daß nicht Wirtschaft Wissen Kultur ...

die treibenden Kräfte im Weltgeschehen sind ... sondern Religion Unwissen Glaube ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten unsd Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti.Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Vorsorge Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Tod ...







