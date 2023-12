Freitag, 22 Dezember 2023 | 51.356

Die Rechte der Menschen und ...

die Bio-diversität bzw Bio-diversity ...

der Begriff der Biodiversität ist zwar in aller Munde ...

die Umsetzung aber ernährungs-technchnisch und vor allem generell-politisch ...



meilenweil von praktikabler Anwendung und Wirkung entfernt …

bzw zeitlich gemessen Jahrzehnte hinter dem zurück … was heute schon Realität sein müßte



Biodiversität oder auch Biodiversity … auf gut deutsch einfach uneingeschränkte Vielfalt ...

unter (bio!) lebenden Organismen jeglicher Art / Herkunft / Komplexe / Systeme ...



es ist absehbar und erkennbar … daß diese Umsetzung nie und nimmer stattfinden wird …

weil Voraussetzung dafür eine 'politische Diversität' wäre …



im politischen Geschehen und Handeln verfestigt sich dagegen zunehmend genau das Gegenteil

nämlich eine Spezialisierung und Einschränkung auf irgend was …



was jeweils für wichtiger und dringender wenn nicht gar einfacher und billiger gehalten wird …

und deshalb ebenso Medien wie Wähler wirksam vorgezogen wird



das ist also wie wenn man einen Hand laufen läßt ...

und ihm eine Stange auf den Rücken bindet … an der mit genügend Abstand eine Wurst hängt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB ... die Frankfurter Europäische Zentralbank FEZ ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule Gymnasium Univerität ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verarmung Verblödung Verwahrlosung Verkommung ...







