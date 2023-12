Donnerstag, 21 Dezember 2023 | 51.355

Die Rechte der Menschen ...

en detail wie en gros ...

die Hauptursache dafür … daß die politischen Verhältnisse so grausam sind wie sie sind …

liegt ganz einfach darin … daß Politik im eigentlichen Sinn ja gar nicht gemacht wird …



bzw daß das was stattfindet entweder anders genannt oder behandelt werden müßte ...

zum Beispiel nach dem mathematischen Prinzip … eins hoch und eins im Sinn ...



mit dem an die ‘polis’ angelehnten Begriff verbindet sich seit die alten Griechen

die Ansammlung ihrer Behausungen ‘polis’ genannt haben …



der Gedanke der Gemeinnützigkeit bzw das Interesse der Bürger einerseits …

sowie der Nutzwert bzw das Interesse des Ganzen anderseits ...



diese an sich ganz sachlichen Interessen wurden mit der Zeit gekapert von denjenigen ...

die … um ihre eigentliche Gewalttätigkeit zu verdecken oder zu ummänteln sagten …



wenn wir uns nicht einigen können … müssen wir darüber abstimmen …

was ganz unbefangen ja ein gar nicht schlechter Gedanke zu sein scheint…



genau darin aber liegt dieses absichtliche Hinters-Licht-führen der sogenannten Politiker …

und damit der Übergang und Anfang zu ihrem heute gängigen kriminellen Verhalten ..



*



das Politische Konzert ...

der Rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







