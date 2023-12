Mittwoch, 20 Dezember 2023 | 51.354

Die Rechte der Menschen und ... die Aktionen der Parteien ...

eines dieser unsinnigen politischen Prinzipien basiert auf der Überlegung .

wenn abwechselnd mal die eine mal die andere Partei regiert …



müßte eigentlich jeder auf seine Kosten kommen ... bzw sein Ziel erreichen

und damit müßte also auch der Gerechtigkeit gedient sein ...



und diese Rechnung stimmt nunmal nicht und hat noch nie gestimmt …

weil die Vernunft immer wieder überstimmt wird ...



woran sich ebenso eindeutig wie drastisch zeigt …

daß Demokratie eben keine Sache der Quantität ist sondern der Qualität ..



und daß es möglicherweise sogar auch auf Mehrheit ankommt …

aber eben nicht an Masse und Körper sondern an Feinheit und Geist ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea ... Merkel Ferkel Werkel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen