Die Rechte der Menschen und ...

die Schwierigkeit entsprechend zu leben ...

zur Wahrheit gehören immer Zweie …

das heißt einer der was vorhat und ein Zweiter der da mitmacht und seine Interessen wahrt



oder die Auseinandersetzung mit denjenigen … die nicht mitmachen wollen …

eben weil sie das Ganze kritisch sehen … ihre eigenen Interessen in Gefahr … oder bedroht



wenn nicht gar schon (teilweise) zerstört oder sonst irgend wie ungewiß …

bzw daß da einer versucht .. die Rechnung ohne den Wirt zu machen …



Zero Waste … das hört sich so einfach an … funktioniert aber einfach nicht vorn allein ...

Zero Waste … das heißt auch ‘bis daß der Tod Euch scheidet’ …



die Statistik zeichnet ein ganz anderes Bild … eine Erklärung dafür könnte sein …

auch dieser Spruch stammt natürlich nicht von Gott sondern von einem Menschen …



und ein anderer Mensch hat mal gesagt … wer fordert … trägt auch die Verantwortung da-für

und da sind wir doch tatsächlich wieder bei unserer Verfassung ...



bzw an dem Punkt … daß alle unsere großartigen Verfassungsorgane nur fordern …

aber nicht die geringste Verantwortung tragen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Großen Britannier



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Hyäne Aussterben Apokalypse ...







